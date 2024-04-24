Такого еще не было. В Украине из-за войны появилась новая профессия

"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению", - говорится в сообщении.

В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов и т.п.

В Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий" профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" (код КП 2446.2) внесен в раздел "Профессионалы", группа "Профессионалы в области социальной защиты населения".