Такого ще не було. В Україні через війну з'явилась нова професія
До Національного класифікатора професій несли відомості щодо професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.
"Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.
До Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" (код КП 2446.2) внесено у розділ "Професіонали", група "Професіонали в галузі соціального захисту населення".
Ставлення українців до ветеранів
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у березні 2024 року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.
При цьому 41% опитаних припускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому, 53% - протилежної думки.
У суспільстві фіксуються найвищі показники довіри до військових: 96% довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, по 94% довіряють військовим ЗСУ та ветеранам нинішньої війни, 84% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.