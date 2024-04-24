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Такого еще не было. В Украине из-за войны появилась новая профессия

Украина, Среда 24 апреля 2024 13:28
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Такого еще не было. В Украине из-за войны появилась новая профессия Фото: ветеранам будут оказывать профессиональную помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальный классификатор профессий несли сведения о профессиональном стандарте "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению", - говорится в сообщении.

В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов и т.п.

В Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий" профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" (код КП 2446.2) внесен в раздел "Профессионалы", группа "Профессионалы в области социальной защиты населения".

Отношение украинцев к ветеранам

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в марте 2024 года 70% украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

При этом 41% опрошенных предполагают, что могут стать ветеранами в будущем, 53% - противоположного мнения.

В обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 96% доверяют сейчас вновь воюющим ветеранам АТО, по 94% доверяют военным ВСУ и ветеранам нынешней войны, 84% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

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