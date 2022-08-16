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Такого раньше не было. В Кабмине придумали, как повысить пенсии

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 18:28
Такого раньше не было. В Кабмине придумали, как повысить пенсии Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (facebook com pressclublviv)
Автор: Наталия Гурковская

Для повышения пенсий в Украине хотят задействовать меценатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович во время телемарафона.

"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", - рассказала она.

Министр надеется, что этот законопроект скоро будет принят.

"Сейчас он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной рады", - добавила Жолнович.

Напомним, ранее стало известно, как подать документы на оформление пенсии онлайн - инструкция.

Также сообщалось и о том, как украинцы могут узнать размер будущей пенсии.

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