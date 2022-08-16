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Такого раніше не було. В уряді вигадали, як підвищити пенсії

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 18:28
Такого раніше не було. В уряді вигадали, як підвищити пенсії Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (facebook com pressclublviv)
Автор: Наталія Гурковська

Для підвищення пенсій в Україні хочуть задіяти меценатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович під час телемарафону.

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями адресно перерахувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. такого раніше не було", - розповіла вона.

Міністр сподівається, що цей законопроект швидко буде ухвалено.

"Зараз він проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної ради", - додала Жолнович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як подати документи на оформлення пенсії онлайн-інструкція.

Також повідомлялося і про те, як українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії.

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