Такого в нас не було. Зеленський зробив заяву про українську зброю

Президент розповів, що сьогодні у Києві працював уже другий форум оборонних індустрій. У ньому взяли участь представники більш ніж 30 країн і майже 300 компаній - українських та передових іноземних.

"Для України це абсолютно принципово, що постійно зростає інтерес не лише держав-партнерів, а й оборонних компаній світу до співпраці з нами, з нашою оборонною сферою", - зазначив Зеленський.

За його словами, частину домовленостей уже реалізовано - і щодо інвестицій в оборонне виробництво в Україні, і щодо локалізації. Ще більше - на етапі підготовки.

"Україна вже робить речі, яких раніше в нас не було, - це 155-й калібр і наші далекобійні дрони, наші морські дрони. Створюємо нову основу під використання західної бронетехніки - це і ремонт, і обслуговування. Хороші речі робляться і для розвитку нашої ракетної програми. І дуже важливо зараз - прискорюватись із цим усім. Вдячний кожному й кожній, хто це розуміє", - наголосив президент.