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Такого в нас не було. Зеленський зробив заяву про українську зброю

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 20:00
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Такого в нас не було. Зеленський зробив заяву про українську зброю Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна вже виробляє зброю, якої раніше в країні не було. Зокрема, артилерійські снаряди 155-го калібру, а також далекобійні та морські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент розповів, що сьогодні у Києві працював уже другий форум оборонних індустрій. У ньому взяли участь представники більш ніж 30 країн і майже 300 компаній - українських та передових іноземних.

"Для України це абсолютно принципово, що постійно зростає інтерес не лише держав-партнерів, а й оборонних компаній світу до співпраці з нами, з нашою оборонною сферою", - зазначив Зеленський.

За його словами, частину домовленостей уже реалізовано - і щодо інвестицій в оборонне виробництво в Україні, і щодо локалізації. Ще більше - на етапі підготовки.

"Україна вже робить речі, яких раніше в нас не було, - це 155-й калібр і наші далекобійні дрони, наші морські дрони. Створюємо нову основу під використання західної бронетехніки - це і ремонт, і обслуговування. Хороші речі робляться і для розвитку нашої ракетної програми. І дуже важливо зараз - прискорюватись із цим усім. Вдячний кожному й кожній, хто це розуміє", - наголосив президент.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна почала активно працювати над виготовленням власної зброї. Серед українських виробів вже є дрони та навіть ракета.

Зокрема, у серпні Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".

Також, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів.

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