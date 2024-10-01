Такого у нас не было. Зеленский сделал заявление об украинском оружии
Украина уже производит оружие, которого раньше в стране не было. В частности, артиллерийские снаряды 155 калибра, а также дальнобойные и морские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент рассказал, что сегодня в Киеве уже работал второй форум оборонных индустрий. В нем приняли участие представители более 30 стран и почти 300 компаний - украинских и передовых иностранных.
"Для Украины это абсолютно принципиально, что постоянно растет интерес не только государств-партнеров, но и оборонных компаний мира к сотрудничеству с нами, нашей оборонной сферой", - отметил Зеленский.
По его словам, часть договоренностей уже реализована - и по инвестициям в оборонное производство в Украине, и по локализации. Еще больше - на этапе подготовки.
"Украина уже делает вещи, которых раньше у нас не было, - это 155-й калибр и наши дальнобойные дроны, наши морские дроны. Создаем новую основу под использование западной бронетехники - это и ремонт, и обслуживание. Хорошие вещи делаются и для развития нашей ракетной программы. И очень важно сейчас - ускоряться с этим всем. Благодарен каждому и каждой, кто это понимает", - подчеркнул президент.
Изготовление оружия в Украине
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина начала активно работать над изготовлением собственного оружия. Среди украинских изделий уже есть дроны и даже ракета.
В частности, в августе Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница".
Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца 2024 года в Украине планируют произвести 1,5 млн дронов.
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