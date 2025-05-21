Такого досвіду, як у Сил оборони України, не має жодна армія світу, - Шепетін

"Зовсім дві різні армії. Взагалі і армії 2022 року, 2023, 2024 і 2025 – це теж різні армії. Кожного року суттєвий прогрес, хороші зміни. На жаль, є проблеми, всі про них говорять, але це все досвід", - зазначив Шепетін.

За його словами, люди, командири, бійці щодня отримують серйозний бойовий досвід. Такого досвіду немає в жодній армії світу. І умови ведення бойових дій змінюються.

"Ми бачимо як з початку війни ми взагалі не знали, що таке дрони, і на якому зараз ми рівні", - додав ветеран ЗСУ.

Він також підкреслив, що протидія дронам, взагалі сама тактика і стратегія ведення бойових дій постійно змінюються. І той, хто має досвід і правильно реагує на виклики, той і буде переможцем.

"У нас є люди, які себе проявили, яких підтримує держава, я думаю, це треба робити ще більше і громадянське суспільство має підтримувати тих людей, тих командирів, наскільки це можливо. Бо армія – це досить складна структура. І це нормально, але треба давати можливість людям, які мають позитивні ініціативи, реалізовувати їх", - підсумував Шепетін.

Нагадаємо, що Ігор Шепетін бере участь у конкурсі на нового керівника БЕБ. З-поміж 16 кандидатів він єдиний, хто має бойовий досвід.