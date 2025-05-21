Такого опыта, как у Сил обороны Украины, не имеет ни одна армия мира, - Шепетин

Такого опыта, который приобрели Силы обороны Украины после полномасштабного вторжения РФ, не имеет ни одна армия мира.

"Совсем две разные армии. Вообще и армии 2022 года, 2023, 2024 и 2025 - это тоже разные армии. Каждый год существенный прогресс, хорошие изменения. К сожалению, есть проблемы, все о них говорят, но это все опыт", - отметил Шепетин.

По его словам, люди, командиры, бойцы ежедневно получают серьезный боевой опыт. Такого опыта нет ни в одной армии мира. И условия ведения боевых действий меняются.

"Мы видим как с начала войны мы вообще не знали, что такое дроны, и на каком сейчас мы уровне", - добавил ветеран ВСУ.

Он также подчеркнул, что противодействие дронам, вообще сама тактика и стратегия ведения боевых действий постоянно меняются. И тот, кто имеет опыт и правильно реагирует на вызовы, тот и будет победителем.

"У нас есть люди, которые себя проявили, которых поддерживает государство, я думаю, это надо делать еще больше и гражданское общество должно поддерживать тех людей, тех командиров, насколько это возможно. Потому что армия - это достаточно сложная структура. И это нормально, но надо давать возможность людям, которые имеют положительные инициативы, реализовывать их", - подытожил Шепетин.

Напомним, что Игорь Шепетин участвует в конкурсе на нового руководителя БЭБ. Среди 16 кандидатов он единственный, кто имеет боевой опыт.