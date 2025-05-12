Такого не було з 1978 року: погода у Львові побила історичні рекорди

Які температурні рекорди зафіксували у Львові

Згідно з інформацією регіонального центру з гідрометеорології, 11 травня мінімальна температура повітря у Львові становила -0,2°С.

Уточнюється, що попереднє мінімальне значення цього дня:

спостерігалось у 1978 році;

становило +0,4°С.

"Це вже другий випадок перекриття мінімальної температури від початку року - і вдруге зафіксовано весняного місяця (перший випадок - у квітні)", - розповіли синоптики.

Температурний рекорд у Львові 11 травня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Дещо згодом у Львові зафіксували ще один температурний рекорд - другу ніч поспіль.

"12 травня мінімальна температура повітря становила 0,0°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році й становило +0,3°С", - розповіли українцям.

Температурний рекорд у Львові 12 травня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Прогноз погоди у Львові та області

Згідно з прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 12 травня, у Львівській області погода буде хмарною, з проясненнями.

Вдень - часом дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Денна температура повітря:

по області - від 9 до 14 градусів тепла;

у Львові - 10-12 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 12 квітня (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)