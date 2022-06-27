Что такое европротокол и как его можно оформить: инструкция НБУ

Европротокол - это специальный бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии. Он заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику для подтверждения ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ.
Европротокол позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим лицом.
После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП, также водители освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП.
В случае невыполнения одного из перечисленных условий обязательным является вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП.
В электронной форме. Заполнить документ можно с помощью информационной системы "Электронный европротокол" по ссылке. Это можно сделать прямо на месте ДТП с помощью смартфона. Об этом подробнее по ссылке.
В бумажном виде на специальном бланке. Бланк европротокола владелец авто получает бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Если вы использовали или потеряли бланк, новый банк европротокола можно получить бесплатно на основании письменного заявления у страховщика.
Если европротокол заключался в бумажной форме, водителям необходимо обратиться со своим бланком заполненного европротокола в страховую кампанию, с которой заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Это нужно сделать не позднее трех рабочих дней с даты ДТП.
Если европротокол заключался в электронном виде через систему "Электронный европротокол", сообщения страховым компаниям участников ДТП отправляются автоматически.
При оформлении европротокола действует дополнительный лимит на страховые выплаты.
В мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 000 гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 000 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".
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