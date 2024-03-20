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Такмед замість стройової. У Раді хочуть оновити шкільний предмет "Захист України"

Фото: у Раді хочуть оновити "Захист України" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні планують удосконалити систему початкової загальновійськової підготовки. Мова йде про внесення змін до предмета "Захист України", що викладається в школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука та картку законопоекту.

Грищук наголосив, що нині актуальність предмета "Захист України" та цінність знань, навичок і світобачення, яке може бути отримане через цей предмет надзвичайно важливі.

Мета законопроекту - привести у відповідність чинні закони щодо визначення понять системи підготовки, що здійснюється через вивчення навчального предмета “Захист України”.

Зараз, за словами нардепа, існують два поняття, що визначають систему підготовку:

  • допризовна;
  • початкова загальновійськова підготовка.

Однак, Грищук заявив, що вони  суперечать один одному, у зв'язку з чим даним законопроектом пропонується усунути колізію.

Такі зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета "Захист України" та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет.

Він також розповів, що над оновленням предмета нині працює і Міністерство освіти і науки України.

Водночас Грищук зазначив про важливість вивчення домедичної допомоги.

"Не знайшов, ще жодну людину, яка б захищала навчання стройовій підготовці в "Захисті України". А це до сих пір є. Натомість вивчення домедичної допомоги надзвичайно важливе", - сказав він.

Реформи освіти в Україні

Нагадаємо, згідно із проектом реформи вищої освіти, в Україні буде змінено кількість спеціальностей, за якими можна буде отримати 100% покриття вартості навчання.

РБК-Україна також писало, що уряд України готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти.

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