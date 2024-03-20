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Такмед вместо строевой. В Раде хотят обновить школьный предмет "Защита Украины"

Фото: в Раде хотят обновить "Защиту Украины" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине планируют усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки. Речь идет о внесении изменений в предмет "Защита Украины", который преподается в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и карточку законопроекта.

Грищук отметил, что сейчас актуальность предмета "Защита Украины" и ценность знаний, навыков и мировоззрения, которое может быть получено через этот предмет чрезвычайно важны.

Цель законопроекта - привести в соответствие действующие законы по определению понятий системы подготовки, осуществляемой через изучение учебного предмета "Защита Украины".

Сейчас, по словам нардепа, существуют два понятия, определяющие систему подготовки:

допризывная;
начальная общевойсковая подготовка.
Однако, Грищук заявил, что они противоречат друг другу, в связи с чем данным законопроектом предлагается устранить коллизию.

Такие изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, которые до сих пор разделяют девушек и парней при изучении предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет.

Он также рассказал, что над обновлением предмета сейчас работает и Министерство образования и науки Украины.

В то же время Грищук отметил о важности изучения домедицинской помощи.

"Не нашел, еще ни одного человека, который бы защищал обучение строевой подготовке в "Защите Украины". А это до сих пор есть. Зато изучение домедицинской помощи чрезвычайно важно", - сказал он.

Реформы образования в Украине

Напомним, согласно проекту реформы высшего образования, в Украине будет изменено количество специальностей, по которым можно будет получить 100% покрытие стоимости обучения.

РБК-Украина также писала, что правительство Украины готовит матрицу реформ , которая охватит все сферы: от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.

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