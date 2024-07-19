За таких температур нічого не росте: аномальна спека скоротить урожай зерна в Україні

Оскільки румуни стикаються з температурами, що перевищують 40 градусів, уряд у Бухаресті домагається компенсації у розмірі 500 млн євро, частково від Європейського Союзу, для фермерів цього року, особливо виробників кукурудзи та соняшнику. Міністр сільського господарства Флорін Барбу заявив, що масштаб збитків ризикує підштовхнути компанії до банкрутства.

Але Україна, яка вже третій рік перебуває у стані війни, не має такого виходу. Kernel Holding, виробник сільськогосподарської продукції, заявив, що спека знищує частину посівів кукурудзи, висаджених на площі 80 тисяч гектарів. Укргідрометцентр очікує, що через спеку врожай кукурудзи скоротиться на 30%.

"За таких температур взагалі нічого не росте. Жодна зернова культура не здатна безпечно переносити таку спеку", - заявила в інтерв'ю завідувач сільськогосподарського відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Падіння виробництва кукурудзи може вдарити по запасах і збільшити витрати на корм худоби по всьому континенту, і це надає ширшому ризику продовольчу безпеку, включаючи постачання зерна до Африки.

Але в Україні спека робить життя ще складнішим. Повсякденні завдання стали проблемою, оскільки дизельні генератори, ненажерливі до краю, забезпечують електропостачання, у тому числі для кондиціювання повітря, зазначає Bloomberg.

Аномальна спека

Аномально спекотна погода встановилася в Україні у першій половині липня. У Києві температурні рекорди оновлювалися сім днів поспіль, а максимум становив 36 градусів тепла. На півдні, у Миколаєві, температура досягла рекордного максимуму 41,6 градусів.

Хоча спека вже пішла на спад, синоптики не виключають ще однієї хвилі спеки до кінця літа.