При таких температурах ничего не растет: аномальная жара сократит урожай зерна в Украине

Поскольку румыны сталкиваются с температурами, превышающими 40 градусов, правительство в Бухаресте добивается компенсации в размере 500 млн евро, частично от Европейского Союза, для фермеров в этом году, особенно производителей кукурузы и подсолнечника. Министр сельского хозяйства Флорин Барбу заявил, что масштаб ущерба рискует подтолкнуть компании к банкротству.

Но Украина, которая уже третий год находится в состоянии войны, не имеет такого выхода. Kernel Holding, производитель сельскохозяйственной продукции, заявил, что жара уничтожает часть посевов кукурузы, высаженных на площади 80 тысяч гектаров. Укргидрометцентр ожидает, что из-за жары урожай кукурузы сократится на 30%.

"При таких температурах вообще ничего не растет. Ни одна зерновая культура не способна безопасно переносить такую жару", - заявила в интервью заведующая сельскохозяйственным отделом Укргидрометцентра Татьяна Адаменко

Падение производства кукурузы может ударить по запасам и увеличить расходы на корм скота по всему континенту, и это подвергает более широкому риску продовольственную безопасность, включая поставки зерна в Африку.

Но в Украине жара делает жизнь еще сложнее. Повседневные задачи стали проблемой, поскольку дизельные генераторы, прожорливые до предела, обеспечивают электроснабжение, в том числе для кондиционирования воздуха, отмечает Bloomberg.

Аномальная жара

Аномально жаркая погода установилась в Украине в первой половине июля. В Киеве температурные рекорды обновлялись семь дней подряд, а максимум составил 36 градусов тепла. На юге, в Николаеве, температура достигла рекордного максимума в 41,6 градусов.

Хотя жара уже пошла на спад, синоптики не исключают еще одной волны жары до конца лета.