ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Таких обстрелов не было с начала войны". Мэр Чугуева призвала эвакуировать детей

Новина українською →
Чугуев, Четверг 23 июня 2022 17:20
"Таких обстрелов не было с начала войны". Мэр Чугуева призвала эвакуировать детей Иллюстративное фото: россияне усилили обстрелы Чугуева (facebook.com/MNS.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне значительно усилили обстрелы Чугуева Харьковской области. Детей необходимо эвакуировать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Чугуева Галины Минаевой в интервью изданию "Слобідський край".

По ее словам, последние три дня россияне усиленно обстреливают город. От атак оккупантов постоянно страдают мирные люди, в том числе дети.

"Таких обстрелов у нас не было с начала войны…Решения об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми - я бы уехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я упорно прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это", - подчеркнула Минаева.

Напомним, за прошедшие сутки российские военные несколько раз обстреливали различные населенные пункты Харьковской области. В результате 10 человек погибли, более десяти - ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Чугуев Войска РФ Война России против Украины
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине