"Таких обстрелов не было с начала войны". Мэр Чугуева призвала эвакуировать детей

По ее словам, последние три дня россияне усиленно обстреливают город. От атак оккупантов постоянно страдают мирные люди, в том числе дети.

"Таких обстрелов у нас не было с начала войны…Решения об эвакуации сегодня каждый должен принимать сам. Но если у кого есть возможность побыть в тихом и безопасном месте, особенно с детьми - я бы уехала, на их месте. Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей… Поэтому я упорно прошу, у кого есть возможность переждать эти ужасные дни в другом месте, сделайте это", - подчеркнула Минаева.