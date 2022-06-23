ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Таких обстрілів не було з початку війни". Мер Чугуєва закликала евакуювати дітей

Новость на русском →
Чугуїв, Четвер 23 червня 2022 17:20
"Таких обстрілів не було з початку війни". Мер Чугуєва закликала евакуювати дітей Ілюстративне фото: росіяни посилили обстріл Чугуєва (facebook.com/MNS.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни значно посилили обстріл Чугуєва Харківської області. Дітей необхідно евакуювати з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Чугуєва Галини Мінаєвої в інтерв'ю виданню "Слобідський край".

За її словами, останні три дні росіяни посилено обстрілюють місто. Від атак окупантів постійно страждають мирні люди, зокрема діти.

"Таких обстрілів у нас не було з початку війни…Рішення про евакуацію сьогодні кожен має приймати сам. Але якщо у когось є можливість побути в тихому та безпечному місці, особливо з дітьми - я б поїхала, на їхньому місці. Щоб зберегти життя та здоров'я наших дітей… Тому я прошу, хто має можливість перечекати ці жахливі дні в іншому місці, зробіть це", - наголосила Мінаєва.

Нагадаємо, минулої доби російські військові кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, більше десяти - поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Чугуев Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі