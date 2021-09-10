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"Такие намерения у нее есть": Главком ВСУ о широкомасштабной агрессии РФ во время учений "Запад-2021"

Автор: Тиберий Юрик, Олег Черныш

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет о наличии у России намерений провести широкомасштабную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного на брифинге.

По его словам, о планах агрессора свидетельствует размещение РФ дополнительных сил около украинской границы и на территории Беларусии для учений "Запад-2021".

"Это свидетельствует, что такие намерения, скорее всего, у нашего врага есть", - отметил он.

Залужный уверяет, что ВСУ готовятся дать отпор противнику, в том числе с территории Беларуси.

"ВСУ готовится адекватно реагировать на широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена против Украины", - заявил Главком.

По его словам, провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь - в зоне ООС.

Напомним, что в учениях "Объединенные усилия-2021" примут участие 12,5 тысяч военных, а также корабли, бронетехника и самолеты стран НАТО.

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