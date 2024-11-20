"Така ваша турбота?". Українка рознесла тенісну верхівку після поразки росіянці

Напередодні 24-річна українка розгромно програла безпрапорній російській тенісистці Єкатєріні Макаровій матч першого раунду Fifth Third Charleston 125 (1:6, 0:6). Перед цим вона подолала 1000 миль після поєдинку Біллі Джин Кінг у складі збірної України.

"Я зіграла 8 сетів упродовж двох днів на "харді" в залі. Цього тижня в мене турнір WTA 125 у Чарльстоні, який проходить відразу після протистояння в Далласі. Це єдиний турнір на цьому континенті та відбувається на відкритому ґрунті. Попросила, щоб мій матч винесли на середу як виняток, бо лише в неділю завершила грати за збірну", – поділилася Завацька.

За її словами, вона відправила електронний лист, але відповідь її приголомшила. Їй пообіцяли, що зроблять все можливе, щоб українка зіграла у вівторок. У понеділок увечері тенісистка лише дісталася до Південної Кароліни та вирішила ще раз уточнити час поєдинку. Тепер організатори повідомили, що готувалися оголосити розклад вівторка, де її матч мав би бути першим.

"Як ви взагалі можете думати поставити мене першим "запуском" після того тижня, що я мала? Це ви так турбуєтеся про гравців? Чи ви піклуєтеся про те, щоб убивати гравців психологічно та морально? Я просто більше не можу мовчати про це лайно", – емоційно написала Завацька.

Українська тенісистка переконана, що зайвий день відпочинку дозволив би їй гідно протистояти суперниці. На переконання Завацької, навіть в разі поразки вона могла би показати хороший теніс і продемонструвати дітям, що цей вид спорту вартий докладених зусиль.

Завацька зіграла провідну роль в перемозі України над збірною Австрії. За рахунку 1:2 вона перемогла австрійку Грабер в одиночному розряді, а потім у дуеті з Надією Кіченок здолала пару австрійських тенісисток у вирішальному поєдинку. Ці перемоги дозволять збірній України зіграти в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг навесні.