Така погода буває раз на рік. Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця тижня

Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде дощовою. А та, що на вихідних, випадає раз на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Пʼятниця буде в Україні з дощами! Місцями з грозами. Менша ймовірність дощів у східних областях, на півдні - місцями", - розповіла вона.

Температура повітря найвища, як влітку, буде на сході, +25....+28 градусів. Водночас, не виключена холодна смуга - від Житомирської області через Вінницьку область - це десь +9...+12 градусів.

Холодна смуга погоди в Україні 26 квітня (facebook.com/tala.didenko)

Крім того:

у західних областях +12+18 градусів;

у південній частині +19+25 градусів;

у центральних областях +18+24 градуси, на Вінничині хододніше.

Погода в Києві

У Києві періодично дощ, можлива гроза. Але й прояснення будуть, як сказала Діденко, "не такий, щоб цілий день". Протягом дня пʼятниці в столиці очікується +12...+14 градусів.

Погода на вихідних

Вихідними, 27-28 квітня, в Україні буде така погода, яка, за словами синоптика, буває чи не раз на рік.

"І не холодно, і не спекотно, у денні години очікується +18+23 градуси, на сході до +26 градусів. Скрізь, в усіх областях України, ніяких дощів, багато сонця, білих хмарок, мало бурʼяну, розкішна зелена трава з квіточками, море бузку і розлита у повітрі розкішна природна парфумерія", - розповіла Діденко.