"Так працює ЄС": в.о. посла Польщі про затримки у переговорах про вступ з Україною
Прийняття рішень в ЄС часто відбувається в останню мить і потребує складних дипломатичних компромісів, а не тиску на країни-члени. Варшава сподівається на відкриття першого переговорного кластеру з Україною до кінця червня.
Про це сказав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч в інтерв'ю РБК-Україна.
"Природа цих перешкод, які зараз переважно надходять від Угорщини, але в минулому також надходили від інших країн-членів Європейського Союзу, - це природа Європейського союзу, що деякі важливі, досить часто суперечливі рішення можуть бути прийняті майже в останній момент. Це природа ЄС", - сказав він.
За його словами, це ґрунтується не на тиску на держави-члени, а радше на компромісах, обговореннях і переговорах. І це вимагає великої роботи від дипломатів, аби прокласти шляхи або створити 'сходи для спуску' для країн, які спочатку рішуче щось відкидають, а згодом не примушуються, а саме переконуються - наприклад, у питанні запровадження санкцій.
"Це саме та історія 16-го пакету санкцій, який був прийнятий у січні майже в останній момент. Знадобилося багато зусиль, зокрема польських дипломатів, щоб переконати інші держави-члени прийняти його", - сказав він.
Перший кластер
Як зазначив Лукасєвіч, у Варшаві все ще оптимістично налаштовані щодо того, що відкриття першого кластера переговорів з Україною, тобто "Основи", буде зроблено до кінця головування Польщі в ЄС, до кінця червня.
"Усі держави-члени, які навіть зараз відкидають цю можливість, повинні усвідомлювати, що це лише відкриття кластера, а не самі переговори. Якщо хтось зараз це відкидає, наша відповідь: продемонструйте нам свої дипломатичні навички пізніше", - пояснив він.
За його словами, це лише технічне рішення - відкрити переговори, відкрити кластери, довести, який ви "вправний дипломат і переговірник".
"Моє послання тим, хто блокує процес вступу України: не послаблюйте Європу, Європейський Союз своєю впертістю. Ось як це працює в Європейському Союзі, і саме цього ми намагаємося досягти під час нашого головування", - сказав він.
Він висловив сподівання, що в останню хвилину відбудеться якась зміна позицій, і історія продовжиться успішно.
"Бо насправді європейська інтеграція, розширення ЄС - це історія успіху. Ми, Польща, є найяскравішим прикладом цієї історії успіху, - додав повірений у справах Польщі в Україні.
Переговори про вступ України до ЄС
Україна подала заявку до ЄС після початку повномасштабної війни 2022 року. Брюссель підкреслює, що прискорений вступ неможливий, але визнає успіхи України в реформах.
Зараз ЄС шукає спосіб почати переговори з Україною про вступ попри опір Будапешта. Хоча для початку і завершення переговорів про вступ необхідна одностайність, юридично це не потрібно для окремих кластерів. Це дає можливість рухатися вперед, навіть за незгоди однієї країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.