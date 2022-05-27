"Так нас никто не обижал". Жители временно оккупированного юга идут в партизаны

Отмечается, что в телефонном разговоре жительница захваченного Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке.

Там вражеские силы размещают БТРы на базах отдыха. Кроме того, оккупанты не позволяют бизнесу работать. Поэтому в поселке поднимается партизанское движение.

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - сказала женщина.

Она вспоминает, что до прихода российских оккупантов такого не было, поэтому люди ждут возвращения украинской власти.

"Там говорят за наших бендеров. А мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал", - добавила она.