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"Так нас никто не обижал". Жители временно оккупированного юга идут в партизаны

Фото: жители оккупированного юга идут в партизаны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители временно оккупированного юга Украины противостоят российским военным. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры местных жителей, перехваченные военными разведчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что в телефонном разговоре жительница захваченного Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке.

Там вражеские силы размещают БТРы на базах отдыха. Кроме того, оккупанты не позволяют бизнесу работать. Поэтому в поселке поднимается партизанское движение.

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - сказала женщина.

Она вспоминает, что до прихода российских оккупантов такого не было, поэтому люди ждут возвращения украинской власти.

"Там говорят за наших бендеров. А мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал", - добавила она.

Напомним, по словам пленного из "ДНР", оккупанты забрали на войну почти всех мужчин из временно оккупированной части Донецкой области.

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