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"Так нас ніхто не ображав". Жителі тимчасово окупованого півдня йдуть у партизани

Фото: жителі окупованого півдня йдуть у партизани (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі тимчасово окупованого півдня України протистоять російським військовим. Про це свідчать телефонні розмови місцевих мешканців, перехоплені військовими розвідниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що у телефонній розмові жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію у курортній Кирилівці.

Там ворожі сили розміщують БТРи на базах відпочинку. Крім того, окупанти не дозволяють бізнесу працювати. Тому у селищі піднімається партизанський рух.

"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - сказала жінка.

Вона згадує, що до приходу російських окупантів такого не було, тому люди чекають повернення української влади.

"Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав", - додала вона.

Нагадаємо, за словами полоненого з "ДНР", окупанти забрали на війну майже всіх чоловіків з тимчасово окупованої частини Донецької області.

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