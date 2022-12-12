Не так, як до Києва. Дуда розповів, що країни НАТО можуть гарантувати Росію

Країни НАТО не ставитимуться до Росії так само, як вона останнім часом ставиться до України та її народу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skу News .

"Що ми, як чесні люди, політики, члени НАТО, можемо гарантувати Росії, то це те, що ніхто не збирається робити з Росією те, що вона робить зі своїми сусідами", - заявив президент Польщі прес-конференції в Берліні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон викликав хвилю критики, коли сказав, що країни НАТО повинні гарантувати Росії низку положень перед тим, як сідати за спільний стіл переговорів.