"Так безопаснее": эксперт рассказал, какие COVID-вакцины нужны украинцам

Фото: Украине безопаснее закупит вакцины, которые производят на Западе (РБК-Украина)

Несмотря на заключенный контракт на закупку китайской вакцины от COVID, для Украины безопаснее получить вакцины, которые производятся в западных странах. К самой стратегии вакцинации тоже стоит относиться с осторожностью.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам".

На сегодня Украина заключила только один контракт на поставку 1,9 млн доз от китайской компании Sinovac. Кроме того, в рамках инициативы COVAX должны поступить еще 16 млн доз, предположительно, от AstraZeneca, Novavax или Johnson & Johnson.

В комментарии РБК-Украин глава центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк допустил, что весной 2021 основные производители уже выпустят готовые препараты.

"Проблемы, чем вы вакцинируетесь, не будет, за исключением, наверное, китайских и российских вакцин. Я бы очень осторожно относился к стратегии вакцинации большим количеством китайских или, тем более, российских вакцин. Я считаю, что Украине правильнее и безопаснее вести себя как западная страна и иметь в портфеле вакцины, которые производят в западных странах", - отметил Ковтонюк.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина откажется от вакцины Sinovac, если ее эффективность будет ниже 70%.

Он также исключил, что эпидемия COVID в Украине завершится сразу после старта вакцинации.