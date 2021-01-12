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Степанов исключил завершение эпидемии COVID после старта вакцинации

Киев, Вторник 12 января 2021 18:00
Степанов исключил завершение эпидемии COVID после старта вакцинации
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Эпидемия COVID в Украине не закончится с началом массовой вакцинации населения. Необходимо, чтобы у украинцев выработался коллективный иммунитет.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинские власти пытаются сделать все, чтобы карантин и эпидемия закончились быстрее.

"С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что китайскую COVID-вакцину Sinovac будут производить в Украине.

Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине еще не рассматривают вопрос платной вакцинации, поскольку на первых порах все объемы будет выкупать государство.

"Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - добавил Ляшко.

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Новости Украины Политика ВакцинаМаксим СтепановCOVID-19

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