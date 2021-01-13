"Так безпечніше": експерт розповів, які COVID-вакцини потрібні українцям

Фото: Україні безпечніше закупить вакцини, які виготовляють на Заході (РБК-Україна)

Незважаючи на укладений контракт на закупівлю китайської вакцини від COVID, для України безпечніше отримати вакцини, які виробляються в західних країнах. До самої стратегії вакцинації теж варто ставитися з обережністю.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям".

На сьогодні Україна уклала тільки один контракт на поставку 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac. Крім того, в рамках ініціативи COVAX мають надійти ще 16 млн доз, імовірно, від AstraZeneca, Novavax або Johnson & Johnson.

В коментарі РБК-Україн голова центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк допустив, що навесні 2021 основні виробники вже випустять готові препарати.

"Проблеми, чим ви вакцинуєтеся, не буде, за винятком, напевно, китайських і російських вакцин. Я би дуже обережно ставився до стратегії вакцинації великою кількістю китайських або, тим більше, російських вакцин. Я вважаю, що Україні правильніше і безпечніше вести себе як західна країна і мати в портфелі вакцини, які виготовляють у західних країнах", - зазначив Ковтонюк.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна відмовиться від вакцини Sinovac, якщо її ефективність буде нижче 70%.

Він також виключив, що епідемія COVID в Україні завершиться відразу після старту вакцинації.