Танк, 7 артсистем та 450 окупантів. Генштаб назвав втрати Росії у війні

За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили понад 36 атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 1 травня, атакували Київ ракетами та дронами. Українські сили ППО знищили усі ворожі цілі.
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