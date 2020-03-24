В Таиланде ввели режим чрезвычайного положения

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что ЧП начнет действовать с четверга, 26 марта и продлится по меньшей мере до 30 апреля.

По словам премьера страны, принятые меры должны помочь остановить вспышку вируса, который, по последним данным, забрал четыре жизни в Таиланде.

Чрезвычайное положение, помимо прочего, позволяет властям вводить комендантский час, запрещать поездки внутри страны и закрывать предприятия без согласия соответствующий органов. Правоохранители также будут иметь право цензурировать и закрывать СМИ, если это будет сочтено необходимым.

На данный момент в Таиланде 827 человек заразились коронавирусом. Еще 52 излечились от инфекции.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, число инфицированных вирусом COVID-19 в мире уже превысило 380 тыс. человек, а количество смертельных случаев близится к 17 тысячам.

Отметим, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй - эпицентра начала вспышки COVID-19.

На сегодня выявлено 84 инфицированных коронавирусом в Украине. Подробнее о том, что происходит в Украине и мире - в материале РБК-Украина.