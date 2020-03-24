У Таїланді ввели режим надзвичайного стану

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча оголосив у країні режим надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що НС почне діяти з четверга, 26 березня і триватиме щонайменше до 30 квітня.

За словами прем'єра країни, вжиті заходи повинні допомогти зупинити спалах вірусу, який, за останніми даними, забрав чотири життя в Таїланді.

Надзвичайний стан, крім іншого, дозволяє владі вводити комендантську годину, забороняти поїздки всередині країни і закривати підприємства без згоди відповідних органів. Правоохоронці також будуть мати право цензурувати і закривати ЗМІ у випадку необхідності.

Наразі в Таїланді 827 осіб заразилися коронавірусом. Ще 52 вилікувалися від інфекції.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, число інфікованих вірусом COVID-19 у світі перевищило 380 тис. осіб, а кількість смертельних випадків наближається до 17 тисяч.

Відзначимо, що на тлі триваючої пандемії коронавірусу, влада Китаю прийняла рішення скасувати обмеження на в'їзд і виїзд з провінції Хубей - епіцентру початку спалаху COVID-19.

На сьогодні виявлено 73 інфікованих коронавірусом в Україні. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі - у матеріалі РБК-Україна.