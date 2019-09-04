В Таиланде из-за шторма погибли 14 человек

В Таиланде в результате прошедшего шторма "Подул" погибли 14 человек, еще 2 человека считаются пропавшими без вести. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщению департамента по предотвращению стихийных бедствий, тропический шторм "Подул" прошел в северо-восточной части Таиланда. В результате шторма произошли сильные наводнения и оползни.

Сообщается, что в пяти провинций Таиланда - Хон Каен, Ясотхорн, Рой Эт, Пхетчабун и Пхитсанулок, была проведена эвакуация местного населения.

Шторм повредил около 61 тыс. домашних хозяйств, а также затопил около 265 тыс. сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США в результате урагана "Дориан" погибли 7 человек. При этом ожидается, что число жертв будет больше. Президент США Дональд Трамп объявил эвакуацию 830 тыс. жителей прибрежных зон в штате Южная Каролина.

Также сообщалось, что в середине августа в Японии прошел сильный тайфун "Крос". В результате тайфуна погиб один человек, еще около 50 человек пострадали.