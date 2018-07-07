У Таїланді число загиблих при катастрофі човна перевищила 40 осіб

Сьогодні в Таїланді водолази виявили у воді шість тіл, з них двоє дітей, двоє чоловіків і одна жінка

У Таїланді в результаті аварії туристичного човна Phoenix, що сталась на південь від острова Пхукет, загинули понад 40 осіб. Про це з посиланням на рятувальні служби повідомляє Bangkok Post.

Так, в результаті аварії туристичного судна число загиблих досягло 41. Протягом суботи, 7 липня, водолази виявили у воді шість тіл, з них двоє дітей, двоє чоловіків і одна жінка.

Фото: рятувальна операція в Таїланді (twitter.com/GlobalNewsTH)

Човен Phoenix з 93 туристами і 12 гідами перекинулася біля Пхукета 5 липня. Більшість туристів є громадянами Китаю. Судно перекинулося через набіг великої хвилі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники виявили тіло 21 загиблого туриста з судна "Фенікс", яке затонуло 5 липня біля острова Пхукет в Таїланді.