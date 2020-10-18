В Таиланде четвертый день продолжаются протесты

Фото: протесты в Таиланде (flickr.com)

Сегодня, 18 октября, в Бангкоке (Таиланд) тысячи демонстрантов вышли на большую столичную магистраль с плакатами в поддержку арестованных активистов. До этого они несколько дней подряд принимали участие в протестах против правительства и монархии в стране.

Об этом сообщает France24.

Как сообщается, с 16:00 по местному времени тысячи людей вышли на основную транспортную магистраль Бангкоке, скандируя "Освободите наших друзей". В руках они держат плакаты, на которых изображены арестованные активисты.

Protesters will sit on Asok Road at Asok intersection as the rally against the government continues. #BangkokPost #Thailand #politics #WhatsHappeninglnThailand pic.twitter.com/D3nWJSHJgP — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 18, 2020

Отмечается, что десятки протестующих арестованы после того, как в среду демонстранты с продемократическими лозунгами окружили королевский кортеж королевы Сутиди. Правительство отреагировало на протесты введением чрезвычайных мер.

В частности, было запрещено собираться более чем четырем лицам, после чего силовики проводили аресты лидеров протеста, участники которого призывают и к отставке премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.

Напомним, накануне на улицы Бангкока вышло более 23 тысяч человек, несмотря на введенную правительством страны запрет на собрания.

Также РБК-Украина сообщало, что акции протеста регулярно проходят в Бангкоке, а чрезвычайное положение с момента начала пандемии коронавирус в Таиланде продолжали вплоть до конца сентября.