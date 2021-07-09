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Таиланд вводит комендантский час из-за распространения штамма Delta

Автор: Мария Кучерявец

В Таиланде, на фоне всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса Delta, введут жесткие карантинные ограничения. Завтра в тайской столице Бангкок и других регионах со значительным распространением COVID-19 будет действовать ночной комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Thai PBS World.

"Таиланд изо всех сил пытается сдержать третью волну вируса, которая на сегодня является самой серьезной и вызвана штаммом Delta",- говорится в сообщении.

Известно, что ограничения будут действовать в течение двух недель.

В частности, не будут работать торговые центры, школы, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в г. Бангкок будет ограниченным.

Как сообщают тайские СМИ, за минувшие сутки в стране зафиксировали рекордные 9 276 случаев заболевания коронавирусом. В частности, зарегистрировано 73 летальных случаев.

Власть выражает опасения, что это не окончательные цифры, ведь, чтобы пройти бесплатный тест на COVID-19, людям приходится стоять в длинных очередях даже ночью.

Напомним, недавно Таиланд открыл курортный Пхукет для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID.

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таиландкомендантский часКоронавирус "Дельта"