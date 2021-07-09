Таиланд вводит комендантский час из-за распространения штамма Delta

"Таиланд изо всех сил пытается сдержать третью волну вируса, которая на сегодня является самой серьезной и вызвана штаммом Delta",- говорится в сообщении.

Известно, что ограничения будут действовать в течение двух недель.

В частности, не будут работать торговые центры, школы, тренажерные залы, бары и рестораны. Въезд в г. Бангкок будет ограниченным.

Как сообщают тайские СМИ, за минувшие сутки в стране зафиксировали рекордные 9 276 случаев заболевания коронавирусом. В частности, зарегистрировано 73 летальных случаев.

Власть выражает опасения, что это не окончательные цифры, ведь, чтобы пройти бесплатный тест на COVID-19, людям приходится стоять в длинных очередях даже ночью.