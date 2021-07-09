Таїланд вводить комендантську годину через поширення штаму Delta

У Таїланді, на тлі сплеску захворюваності новим штамом коронавірусу Delta, введуть жорсткі карантинні обмеження. Від завтра у тайській столиці Бангкок та інших регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде діяти нічна комендантська година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Thai PBS World.
"Таїланд щосили намагається стримати третю хвилю вірусу, яка на сьогодні є найсерйознішою і викликана штамом Delta", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що обмеження діятимуть протягом двох тижнів.
Зокрема, не працюватимуть торгові центри, школи, тренажерні зали, бари і ресторани. В'їзд до м. Бангкок буде обмеженим.
Як повідомляють тайські ЗМІ, за минулу добу у країні зафіксували рекордних 9 276 випадків захворювання корона вірусом. Зокрема, зареєстровано 73 летальних випадків.
Влада висловлює побоювання, що це не остаточні цифри, адже, щоб пройти безкоштовний тест на COVID-19, людям доводиться стояти у довгих чергах навіть уночі.
Нагадаємо, нещодавно Таїланд відкрив курортний Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію від COVID.