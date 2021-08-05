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Таиланд ввел штрафы за использование солнцезащитных кремов: сколько заплатят нарушители

Автор: Мария Кучерявец

В Таиланде ввели запрет на использование солнцезащитных кремов. Нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч тайских батов (81 тысяча гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Указано, что солнцезащитные средства с химическими соединениями являются вредными для кораллов.

"Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание", - говорится в сообщении.

По информации Департамента национальных парков, дикой природы и растений, запрещено использовать солнцезащитные средства, которые содержат один из четырех компонентов:

  • оксибензон;
  • октиноксат;
  • 4-метилбензилиден камфоры;
  • бутилпарабен.

Так, при входе в зоны отдыха у посетителей будут забирать запрещенные средства и выдавать обратно только на выходе.

Впрочем, отдыхающим теперь рекомендуют использовать солнцезащитные средства на основе оксида цинка, которые, как показали исследования, безопасны для кораллов.

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