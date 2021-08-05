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Таїланд ввів штрафи за використання сонцезахисних кремів: скільки заплатять порушники

Автор: Марія Кучерявець

У Таїланді ввели заборону на використання сонцезахисних кремів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 100 тисяч тайських батів (81 тисячу гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Зазначено, що сонцезахисні засоби з хімічними сполуками являються шкідливими для коралів.

"Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки, які містяться в сонцезахисних засобах, шкідливі для коралів, вони впливають на їх репродуктивну систему і викликають їх знебарвлення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту національних парків, дикої природи та рослин, заборонено використовувати сонцезахисні засоби, що містять один з чотирьох компонентів:

  • оксибензон;
  • октіноксат;
  • 4-метілбензіліден камфори;
  • бутилпарабен.

Так, при вході до зон відпочинку у відвідувачів будуть забирати заборонені засоби та видавати назад тільки на виході.

Втім, відпочивальникам тепер рекомендують використовувати сонцезахисні засоби на основі оксиду цинку, які, як показали дослідження, безпечні для коралів.

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