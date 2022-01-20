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Таиланд упростит правила въезда для туристов с 1 февраля, но не для всех

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Бангкок, Четверг 20 января 2022 13:36
Таиланд упростит правила въезда для туристов с 1 февраля, но не для всех Фото: Таиланд упростит правила въезда для туристов с 1 февраля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Таиланде с 1 февраля вновь запускают туристическую программу Test & Go. Таким образом, полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

"Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Путешественники из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 февраля у полностью вакцинированных от COVID-19 потребуют тест на коронавирус по прибытии в страну, а затем - через пять дней.

Это будет означать, что путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста.

"Это могут быть разные отели", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, туристы также должны предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Напомним, в рамках новой программы развития туризма, в Таиланде решили ввести туристический сбор для путешественников.

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