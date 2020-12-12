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Таиланд собирается упростить визовый режим для туристов

Таиланд, Суббота 12 декабря 2020 04:30
Таиланд собирается упростить визовый режим для туристов
Фото: турист (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытии. Уточняется, что визы будут доступны туристам из 56 стран.

Об этом сообщает портал Travel Daily.

Кроме того, по его данным, таиландские власти планируют увеличить срок действия виз с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин.

На сегодняшний день Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму 100 тыс. долларов.

Прибывающим туристам также необходимо иметь ПЦР-тест на коронавирус, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

Напомним, ранее в Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до середины января 2021 года.

Кроме того, ранее Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете находится 16,4 тысячи долларов.

Добавим, что власти Таиланда применили одно из самых строгих ограничений во время пандемии.

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