ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таїланд вирішив змішувати вакцини Sinovac та AstraZeneca

Новость на русском →
Таїланд, Четвер 02 вересня 2021 18:41
Таїланд вирішив змішувати вакцини Sinovac та AstraZeneca Фото: Таїланд дозволив змішувати різні вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішувати вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca та Sinovac. У Таїланді кажуть, що змішування цих вакцин є безпечним та підвищує імунітет до коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Britishian.

За даними МОЗ Таїланду, комбінація китайського препарату з AstraZeneca підвищує захист від коронавірусу до того ж рівня, що і два щеплення лише препаратом AstraZeneca.

Тепер Таїланд не буде давати дві дози вакцини CoronaVac, який виробляє компанія Sinovac. Варто зазначити, що Таїланд є одним з виробників вакцини AstraZeneca.

Станом на сьогодні у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Вакцина від коронавірусу
NEWS
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років