Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов: что нужно знать

Согласно предложению, которое будет представлено правительству в понедельник, 27 сентября, те, кто не имеют сертификатов вакцинации, будут изолированы в течение 10 дней, если они прибывают самолетом, в случае другого способа прибытия срок будет составлять 14 дней.

Отметим, что на этой неделе власти отложили принятие решения об отмене карантина для невакцинированных туристов.

Исключением лишь являются острова Пхукет и Самуй, где в рамках пилотной схемы отказались от обязательной самоизоляции для непривитых путешественников.