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Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов: что нужно знать

Автор: Мария Кучерявец

Комитет Таиланда по борьбе с болезнями вынес предложение о сокращении срока самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Однако они будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно предложению, которое будет представлено правительству в понедельник, 27 сентября, те, кто не имеют сертификатов вакцинации, будут изолированы в течение 10 дней, если они прибывают самолетом, в случае другого способа прибытия срок будет составлять 14 дней.

Отметим, что на этой неделе власти отложили принятие решения об отмене карантина для невакцинированных туристов.

Исключением лишь являются острова Пхукет и Самуй, где в рамках пилотной схемы отказались от обязательной самоизоляции для непривитых путешественников.

Напомним, что в Таиланде отменили ряд карантинных ограничений 1 сентября.

Добавим, власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов с 1 на 15 октября в связи с низкими темпами вакцинации.

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