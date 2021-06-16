Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней

Глава правительства заявил, что страна планирует ежемесячно делать 10 миллионов прививок против коронавируса с июля и имеет целью восстановить разрешение на въезд без карантина для полностью вакцинированных путешественников.

"Открытие страны - один из важных способов уменьшить огромные страдания людей, которые потеряли способность получать доход", - сказал он.

Премьер стремится объявить Таиланд полностью открытым в течение 120 дней, а туристические центры "сделать еще быстрее". Он заявил, что страна не может позволить себе ждать полного завершения вакцинации и прекращения распространения вируса.

С 1 июля на популярном туристическом острове Пхукет стартует пилотный проект, в рамках которого большая часть населения будет вакцинирована. В прошлом году Таиланд потерял около 50 миллиардов долларов доходов из-за ограничений на въезд путешественников.