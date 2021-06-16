Таїланд планує відкритися для туристів протягом 120 днів

Таїланд знову відкриється для відвідувачів протягом 120 днів після запроваджених понад рік тому обмежень для туристів. Країна планує посилити кампанію з вакцинації населення.
Про це заявив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, передає Reuters.
Голова уряду заявив, що країна планує щомісяця робити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу з липня і має на меті відновити дозвіл на в'їзд без карантину для повністю вакцинованих мандрівників.
"Відкриття країни - один із важливих способів зменшити величезні страждання людей, які втратили здатність отримувати дохід", - сказав він.
Прем'єр прагне оголосити Таїланд повністю відкритим протягом 120 днів, а туристичні центри "зробити ще швидше". Він заявив, що країна не може дозволити собі чекати повного завершення вакцинації та припинення розповсюдження вірусу.
З 1 липня на популярному туристичному острові Пхукет стартує пілотни проект, в рамках якого більшу частину населення буде вакциновано. Минулого року Таїланд втратив близько 50 мільярдів доларів доходів через обмеження на в'їзд мандрівників.
27 квітня уряд Таїланду оголосив про введення жорсткого карантину.
Пізніше влада Таїланду повернула обов'язковий 14-денний карантин для тих, хто прибуває з-за кордону.