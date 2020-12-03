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Таиланд планирует отказаться от массового туризма

Автор: РБК-Украина

Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма. Также власти намерены увеличить средний расход на население для восстановления туристической отрасли после пандемии.

Об этом заявил глава Управления по туризму страны (ТАТ) Ютасак Супасорн, передает Bangkok Post.

"Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд должен быть привлекательным местом, это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену", - заявил он.

По словам главы ТАТ, Таиланду необходимо также увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

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Он также отметил, что таиландский туризм смог очень быстро прийти в норму после прошлых кризисов, и этот раз не станет исключением, хоть очередная волна коронавируса и будет мешать туристической деятельности. По мнению чиновника, туристический сектор в Таиланде теперь должен в долгосрочной перспективе полагаться на внутренний рынок.

Напомним, ранее в Таиланде продлили режим чрезвычайного положения до середины января 2021 года.

Кроме того, ранее Таиланд разрешил въезд в страну туристам, у которых на банковском счете находится 16,4 тысячи долларов.

Добавим, что власти Таиланда применили одно из самых строгих ограничений во время пандемии.

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