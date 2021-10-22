Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций: когда и какие именно

Власти Таиланда откроют туристические регионы для вакцинированных туристов. С 1 ноября путешественникам станут доступны Бангкок и еще 16 провинций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Отмечено, что вакцинированные туристы, которые будут прибывать из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

В то же время лица, не получившие прививки от коронавируса, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней - это требование касается авиапассажей.

Так, с 1 ноября для иностранных туристов будут открыты провинции: