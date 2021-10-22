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Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций: когда и какие именно

Автор: Мария Кучерявец

Власти Таиланда откроют туристические регионы для вакцинированных туристов. С 1 ноября путешественникам станут доступны Бангкок и еще 16 провинций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Отмечено, что вакцинированные туристы, которые будут прибывать из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.

В то же время лица, не получившие прививки от коронавируса, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней - это требование касается авиапассажей.

Так, с 1 ноября для иностранных туристов будут открыты провинции:

  • Бангкок,
  • Краби,
  • Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг),
  • Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги),
  • Трат (остров Чанг),
  • Бурирам (одноименный город),
  • Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка),
  • Пхангнга,
  • Пхукет,
  • Ранонг (остров Пхайям),
  • Районг (остров Самет),
  • Пхетчабури (Ча-Ам),
  • Лэй (Чиангкхан),
  • Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум),
  • Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао),
  • Нонгкхай (одноименная столица, районы сангху, Січіангмай, Тхабо),
  • Удонтхани (одноименная столица, районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).
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БангкокТаиланд