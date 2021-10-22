Таиланд откроет для туристов Бангкок и еще 16 провинций: когда и какие именно

Отмечено, что вакцинированные туристы, которые будут прибывать из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.
В то же время лица, не получившие прививки от коронавируса, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней - это требование касается авиапассажей.
Так, с 1 ноября для иностранных туристов будут открыты провинции:
Бангкок,
Краби,
Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг),
Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги),
Трат (остров Чанг),
Бурирам (одноименный город),
Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка),
Пхангнга,
Пхукет,
Ранонг (остров Пхайям),
Районг (остров Самет),
Пхетчабури (Ча-Ам),
Лэй (Чиангкхан),
Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум),
Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао),
Нонгкхай (одноименная столица, районы сангху, Січіангмай, Тхабо),
Удонтхани (одноименная столица, районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).