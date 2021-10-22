Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій: коли і які саме

Зазначено, що вакциновані туристи, які прибуватимуть з країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.
Водночас особи, які не отримали щеплення від коронавірусу, будуть зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів - ця вимога стосується авіапасажів.
Так, з 1 листопада для іноземних туристів будуть відкриті провінції:
Бангкок,
Крабі,
Чонбурі (місто Паттайя, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг),
Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі),
Трат (острів Чанг),
Бурірам (однойменне місто),
Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка),
Пхангнга,
Пхукет,
Ранонг (острів Пхайям),
Районг (острів Самет),
Пхетчабурі (Ча-Ам),
Лей (Чіангкхан),
Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум),
Сураттхані (острова Самуї, Пханган і Тао),
Нонгкхай (однойменна столиця, райони сангху, Січіангмай, Тхабо),
Удонтхані (однойменна столиця, райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).