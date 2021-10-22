Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій: коли і які саме

Влада Таїланду відкриє туристичні регіони для вакцинованих туристів. З 1 листопада мандрівникам стануть доступні Бангкок та ще 16 провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Зазначено, що вакциновані туристи, які прибуватимуть з країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.

Водночас особи, які не отримали щеплення від коронавірусу, будуть зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів - ця вимога стосується авіапасажів.

Так, з 1 листопада для іноземних туристів будуть відкриті провінції: