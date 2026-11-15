У Таганрозі після атаки дронів пошкоджено залізничну підстанцію і міст на трасі

У Таганрозі пошкоджено електропідстанцію, яка живить залізницю. Знеструмлено лінії від станції Таганрог-Пасажирський до станції Михайлівка, і рух поїздів зупинено.

Ще одна підстанція, у кварталі Шубін, загорілася після атаки.

У Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280. Рух мостом перекрито, транспорт пускають в об'їзд через Таганрог і село Покровське. Ця траса веде з Ростова в бік окупованих територій півдня України.

За словами губернатора, у Таганрозі загинув головний інженер електропідстанції. Ще четверо людей дістали поранення, коли уламки дронів впали на їхні автомобілі на трасі та на АЗС.