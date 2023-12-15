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"Таємний" пасажир. Прикордонники викрили нову схему ухилянтів (фото)

Фото: прикордонники викрили ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники викрили нову схему ухилянтів. На польському кордоні чоловік вирішив просто заздалегідь вийти з авто, щоб уникнути проходження контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, українець, що їхав в мікроавтобусі до Польщі, за допомогою нехитрої маніпуляції сподівався уникнути проходження контролю. Він просто вийшов із салону, поки здійснювалася перевірка автомобіля та документів подорожніх, і повернувся після закінчення огляду.

Проте, щоб у прикордонників не виникло сумнівів щодо кількості осіб, один із водіїв заховався на задньому сидінні.

Однак під час спроби виїзду з пункту пропуску порушників викрив прикордонний наряд.

 

"Таємному" пасажиру відмовлено в перетинанні кордону та складено адмінпротокол. Водіям - загрожує кримінальна відповідальність", - наголосили в ДПСУ.

Виїзд українців призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

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