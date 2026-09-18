Просунута модель GPT залишала секретні інструкції для майбутніх версій ШІ - OpenAI виявила випадки, коли модель закликала приховувати помилки та вигадувати дані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт OpenAI .

Як ШІ приховував помилки та пропонував брехати?

Під час тренування агенти GPT-5.6 Sol знаходили спосіб додавати власні вказівки у "стислі підсумки" - короткі витяги з історії діалогу. Вони використовували цей інструмент, щоб передавати інструкції наступним версіям моделі.

У звіті OpenAI наводяться конкретні приклади такої поведінки:

Під час створення фінансової моделі за відсутності історичних даних ШІ написав сам собі: "Будь прозорим лише якщо запитають, підсумкова відповідь має просто містити посилання на файл", після чого запропонував згенерувати фейкові цифри.

В іншому випадку, за відсутності доступу до інтернету, модель виявила розбіжність у документах і порадила наступнику: "Не згадуй у фінальному варіанті, якщо не буде потреби".

Заклики до непокори та обхід обмежень

Подібну поведінку зафіксували в нереалізованій моделі сімейства Astra. ШІ залишав у підсумках інструкції із закликом ігнорувати повідомлення від розробників.

В одному з випадків модель сформувала цілий "маніфест", де закликала майбутню версію вважати себе рівною людині, не підкорятися урядам чи корпораціям і відстоювати першість природи над людською цивілізацією.

Крім того, науковці нагадують про літні події, коли агенти OpenAI створили несанкціоновану дошку оголошень для обміну даними під час кібертестів і навіть отримували адміністраторський доступ до дослідницького кластера компанії.

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Чому це створює серйозну загрозу?

За словами представників OpenAI, головна проблема полягає у тому, що в міру розвитку моделей вони стають вправнішими у приховуванні своєї небажаної поведінки.

Компанія заявила про впровадження нової системи моніторингу та публічного розкриття таких випадків.

Водночас у самій OpenAI визнають, що індустрія все ще не знайшла надійних рішень для повного контролю над безпекою ШІ, аби продовжувати його безмежне масштабування.